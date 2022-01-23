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Глава МИД о помощи Эрдогана: Мы приветствуем любое посредничество

Воскресенье, 23 января 2022, 18:36
Глава МИД о помощи Эрдогана: Мы приветствуем любое посредничество
ЗЕЛЕНСКИЙ И ЭРДОГАН ПРОВОДЯТ ЛИЧНУЮ ВСТРЕЧУ В АНКАРЕ В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА. ФОТО: ПРЕСC-CЛУЖБА ОПУ

Украина приветствует инициативу Турции стать посредником в переговорах между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода

Дословно: "Мы приветствуем любое посредничество. По большому счету, нас устроит любой формат.

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"Нормандский"? Давайте двигаться в "нормандском формате". Если президент Эрдоган может собрать президента Путина и президента Зеленского за столом, давайте сделаем это через президента Турции. Если президент Байден может собрать всех за столом, давайте сделаем это благодаря президенту Байдену".

Детали: Кулеба добавил, что Эрдоган вскоре посетит Киев по случаю 30-летия украинской независимости, "и, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться между двумя президентами".

Что предшествовало: 20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что его визит в Украину планируется на начало февраля, и снова выразил идею о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией.

ВИДЕО ДНЯ

Спикер президента Ибрагим Калин ранее говорил, что Эрдоган хочет предложить Зеленскому и Путину встретиться на территории Турции.

Темы: ЭрдоганТурцияКулеба Дмитрий
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