Майже переворот: у Буркіна-Фасо військові влаштували бунт

У Буркіна-Фасо військові влаштували бунт, проте влада спростувала повідомлення про державний переворот.

Джерело: Reuters

Деталі: У неділю у військових таборах у Буркіна-Фасо лунала безперервна стрілянина. Військові, що збунтувалися, зажадали більшої підтримки в їхній боротьбі з ісламістськими бойовиками, а протестувальники розграбували штаб-квартиру політичної партії президента Роча Каборе.

Уряд закликав до спокою, спростувавши чутки у соціальних мережах про те, що армія захопила владу або затримала Каборе.

Представник бунтівників заявив, що вони вимагають "відповідних" ресурсів та підготовки армії для боротьби з бойовиками, пов'язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою", а також відставки керівників армії та розвідки.

У листопаді загибель 49 поліцейських у Буркіна-Фасо внаслідок нападу бойовиків викликала запеклі вуличні протести з вимогою відставки Каборе.

У неділю сотні людей виступили на підтримку заколотників. У таборі Ламізана, де натовп приблизно з 100 людей співав національний гімн і скандував, солдати відповіли стріляниною в повітря.

У центрі міста Уагадугу, неподалік площі Нації, поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати близько 300 протестувальників.

За даними репортерів Reuters, солдати також відкрили вогонь по авіабазі недалеко від міжнародного аеропорту Уагадугу. Посольство США також повідомило про перестрілки на трьох інших військових базах в Уагадугу та на базах у північних містах Кайя та Уахігуя.

За словами репортера Reuters, в іншому місці в Уагадугу протестувальники спалили та розграбували штаб-квартиру Народного руху Каборе за прогрес (MPP).

Уряд Буркіна-Фасо підтвердив стрілянину в деяких військових таборах, але спростував повідомлення в соціальних мережах про те, що армія захопила владу.

Виступаючи на національному телебаченні, міністр оборони генерал Бателемі Сімпор заявив, що причини стрілянини досі незрозумілі.

"Глава держави не затриманий, загрози жодному інституту країни немає", - сказав Сімпоре.

"Наразі ми не знаємо ані їхніх мотивів, ані того, чого вони вимагають. Ми намагаємось зв'язатися з ними", - сказав він.