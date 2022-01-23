Почти переворот: в Буркина-Фасо военные устроили бунт

В Буркина-Фасо военные устроили бунт, однако власти опровергли сообщения о государственном перевороте.

Источник: Reuters

Детали: В воскресенье в военных лагерях в Буркина-Фасо раздавалась непрерывная стрельба. Бунтующие военные потребовали большей поддержки в их борьбе с исламистскими боевиками, а протестующие разграбили штаб-квартиру политической партии президента Роча Каборе.

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Правительство призвало к спокойствию, опровергнув слухи в социальных сетях о том, что армия захватила власть или задержала Каборе.

Представитель мятежников заявил, что они требуют "соответствующих" ресурсов и подготовки армии для борьбы с боевиками, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", а также отставки руководителей армии и разведки.

В ноябре гибель 49 полицейских в Буркина-Фасо в результате нападения боевиков вызвала ожесточенные уличные протесты, призывающие Каборе уйти в отставку.

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В воскресенье сотни людей выступили в поддержку мятежников. В лагере Ламизана, где толпа из примерно 100 человек пела национальный гимн и скандировала, солдаты ответили стрельбой в воздух.

В центре города Уагадугу, недалеко от площади Нации, полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать около 300 протестующих.

По данным репортеров Reuters, солдаты также открыли огонь по авиабазе недалеко от международного аэропорта Уагадугу. Посольство США также сообщило о перестрелках на трех других военных базах в Уагадугу и на базах в северных городах Кайя и Уахигуя.

По словам репортера Reuters, в другом месте в Уагадугу протестующие сожгли и разграбили штаб-квартиру Народного движения Каборе за прогресс (MPP).

Правительство Буркина-Фасо подтвердило стрельбу в некоторых военных лагерях, но опровергло сообщения в социальных сетях о том, что армия захватила власть.

Выступая по национальному телевидению, министр обороны генерал Бателеми Симпор заявил, что причины стрельбы до сих пор неясны.

"Глава государства не задержан, угроза ни одному институту страны не поставлена", - сказал Симпоре.

"На данный момент мы не знаем ни их мотивов, ни того, чего они требуют. Мы пытаемся связаться с ними", — сказал он.