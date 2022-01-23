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Масштаб відповіді не має залежати від масштабу вторгнення РФ – Кулеба

Неділя, 23 січня 2022, 22:54
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає неправильним співвідносити масштаб можливого нового вторгнення РФ в Україну до масштабу відповіді від міжнародної спільноти.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода

Дослівно: "Будь-яке вторгнення будь-якого обсягу повинне отримати відповідь. Тому стати на шлях співмірювання розміру вторгнення до розміру відповіді – це абсолютно хибний шлях.

І якщо Росія зараз відчує, що подібні розмови ведуться, то це лише заохотить її до подальших агресивних дій".

Деталі: Кулеба запевнив, що подібні підходи "не є на порядку денному".

Він нагадав, що в США чітко заявили, що "будь-яке вторгнення означатиме ціну для Російської Федерації".

Міністр також наголосив, що Україна не планує жодних наступальних операцій "ані на Донбасі, ані на території Росії, ані будь-де".

"Ми зараз віддані принципово дипломатичному врегулюванню. Але Росія ніколи більше не захопить Україну зненацька в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році", - сказав він.

Кулеба також запевнив, що Україна знає, де взяти зброю на свій захист.

"Повірте мені, Україна знає, де, у кого отримати потрібну їй зброю. Тому є трек з Німеччиною. Для нас ситуація з Німеччиною – це більше політично важливо, зняти блокування. Але ми знаємо, де взяти зброю на свій захист. І ми її там беремо. І будемо брати".

Передісторія:

  • 19 січня на пресконференції в Білому домі президент США Джо Байден сказав, що Росія дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше.
  • Після цього президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Байдена, заявивши, що "незначних агресій не буває і маленьких народів не буває".
  • Після цього Байден уточнив, що якщо будь-які російські підрозділи перейдуть через український кордон, це буде вважатися вторгненням. "Нехай не буде жодних сумнівів: якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить високу ціну", - сказав він. 
  • Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

Теми: Кулеба ДмитроРосіясанкції
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