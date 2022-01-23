Масштаб ответа не должен зависеть от масштаба вторжения РФ – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает неправильным соотносить масштаб возможного нового вторжения РФ в Украину с масштабом ответа от международного сообщества.

Источник: Кулеба в интервью Радио Свобода

Дословно: "Любое вторжение любого объема должно получить ответ. Поэтому стать на путь сопоставления размера вторжения к размеру ответа – это совершенно ложный путь.

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И если Россия сейчас почувствует, что подобные разговоры ведутся, то это лишь побудит ее к дальнейшим агрессивным действиям".

Детали: Кулеба заверил, что подобные подходы "не на повестке дня".

Он напомнил, что в США четко заявили, что "любое вторжение будет означать цену для Российской Федерации".

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Министр также подчеркнул, что Украина не планирует никаких наступательных операций "ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было".

"Мы сейчас привержены принципиально дипломатическому урегулированию. Но Россия никогда больше не захватит Украину врасплох в момент ее наибольшей слабости, как это было в 2014 году", - сказал он.

Кулеба также заверил, что Украина знает, где взять оружие для своей защиты.

"Поверьте мне, Украина знает, где, у кого получить нужное ей оружие. Потому есть трек с Германией. Для нас ситуация с Германией – это больше политически важно снять блокировку. Но мы знаем, где взять оружие в свою защиту. И мы его там берем. И будем брать".

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