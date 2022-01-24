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Українці під посольством Росії у Вашингтоні вимагали: "Зупиніть Путіна зараз!"

Понеділок, 24 січня 2022, 04:45
Українці під посольством Росії у Вашингтоні вимагали: Зупиніть Путіна зараз!
фото: Укрінформ

Під посольством Росії у США на акцію протесту під гаслом: "Зупиніть Путіна зараз! Скажіть "ні! " російській війні в Україні" вийшли близько пів сотні українських активістів, громадських діячів та небайдужих громадян.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Активісти з плакатами, американськими й українськими прапорами вишукувалися обабіч дороги біля посольства РФ, на місці, яке з 2018 року називається Boris Nemtsov Plaza, - символічне ім’я для проведення акцій проти путінського режиму.

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Люди закликали не допустити нової війни в Європі та відвести російську військову навалу від кордонів України. Автомобілісти, які проїжджали повз, сигналили на підтримку протестувальників.

На протест до російського диппредставництва вийшли не тільки члени громадських організацій, що активно діють у США, а й звичайні небайдужі люди, які також готові активно долучитися до протидії агресії РФ.

 
 

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Теми: СШАРосіямітинги
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