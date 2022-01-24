Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українці під посольством Росії у Вашингтоні вимагали: "Зупиніть Путіна зараз!"

Понеділок, 24 січня 2022, 05:45
фото: Укрінформ

Під посольством Росії у США на акцію протесту під гаслом: "Зупиніть Путіна зараз! Скажіть "ні! " російській війні в Україні" вийшли близько пів сотні українських активістів, громадських діячів та небайдужих громадян.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Активісти з плакатами, американськими й українськими прапорами вишукувалися обабіч дороги біля посольства РФ, на місці, яке з 2018 року називається Boris Nemtsov Plaza, - символічне ім’я для проведення акцій проти путінського режиму.

Люди закликали не допустити нової війни в Європі та відвести російську військову навалу від кордонів України. Автомобілісти, які проїжджали повз, сигналили на підтримку протестувальників.

На протест до російського диппредставництва вийшли не тільки члени громадських організацій, що активно діють у США, а й звичайні небайдужі люди, які також готові активно долучитися до протидії агресії РФ.

 
 

Теми: СШАРосіямітинги
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Держдепі США вважають, що Путін готовий напасти до середини лютого

ФОПів, що встановлять касові апарати, хочуть звільнити від штрафів на рік

"Тисячу за вакцинацію" можна буде витратити на освіту та комуналку – Шмигаль

У Києві різкий стрибок хворих і смертей від Covid

інфографікаДовіра до Зеленського впала – опитування

оновленоДБР викликало Порошенка на новий допит і визнало, що паспорти він здав

Усі новини...
США
Агресія проти України, Covid, тероризм: Держдеп закликав громадян США не їхати в Росію
Байден може розмістити тисячі військових у Східній Європі – NYT
Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США і зобов’язав вивезти їхні сім’ї
Останні новини
18:19
Кібератака на урядові сайти: для знищення даних використовували дві програми
18:15
ФРС імовірно відтермінує підвищення ставки до березня – ЗМІ
18:15
У Держдепі США розповіли, про що ніколи не домовлятимуться з Росією
18:12
Посольство США рекомендує американцям залишити Україну
17:59
"Єдина Росія" просить Путіна надати зброю бойовикам ОРДЛО
17:59
фотоЗахаращене сміттям та мотлохом: у Києві з сім’ї вилучили дітей, які жили в жахливих умовах
17:41
В районі поблизу ОРДЛО розгорнули батальйон територіальної оборони
17:19
У Держдепі США вважають, що Путін готовий напасти до середини лютого
17:16
Австралія може збільшити експорт газу до Європи на випадок зменшення поставок Росією
17:13
У Єврокомісії заявили про мету подальшої інтеграції України до ЄС
Усі новини...