Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинцы под посольством России в Вашингтоне требовали: "Остановите Путина сейчас!"

Понедельник, 24 января 2022, 05:45
фото: Укринформ

Под посольством России в США на акцию протеста под лозунгом: "Остановите Путина сейчас! Скажите "нет! " российской войне в Украине" вышли около полусотни украинских активистов, общественных деятелей и небезразличных граждан.

Источник: Укринформ

Детали: Активисты с плакатами, американскими и украинскими флагами выискивались по обе стороны дороги у посольства РФ, на месте, которое с 2018 года называется Boris Nemtsov Plaza, - символическое имя для проведения акций против путинского режима.

Люди призвали не допустить новой войны в Европе и увести российское военное нашествие от границ Украины. Проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в поддержку протестующих.

На протест к российскому диппредставительству вышли не только активно действующие в США члены общественных организаций, но и обычные неравнодушные люди, которые также готовы активно приобщиться к противодействию агрессии РФ.

 
 

Темы: СШАРосcиямитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
США
Агрессия против Украины, Covid, терроризм: Госдеп призвал граждан США не ехать в Россию
Байден может разместить тысячи военных в Восточной Европе – NYT
Госдеп разрешил уехать из Украины дипломатам США и обязал вывезти их семьи
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...