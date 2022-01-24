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Украинцы под посольством России в Вашингтоне требовали: "Остановите Путина сейчас!"

Понедельник, 24 января 2022, 04:45
Украинцы под посольством России в Вашингтоне требовали: Остановите Путина сейчас!
фото: Укринформ

Под посольством России в США на акцию протеста под лозунгом: "Остановите Путина сейчас! Скажите "нет! " российской войне в Украине" вышли около полусотни украинских активистов, общественных деятелей и небезразличных граждан.

Источник: Укринформ

Детали: Активисты с плакатами, американскими и украинскими флагами выискивались по обе стороны дороги у посольства РФ, на месте, которое с 2018 года называется Boris Nemtsov Plaza, - символическое имя для проведения акций против путинского режима.

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Люди призвали не допустить новой войны в Европе и увести российское военное нашествие от границ Украины. Проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в поддержку протестующих.

На протест к российскому диппредставительству вышли не только активно действующие в США члены общественных организаций, но и обычные неравнодушные люди, которые также готовы активно приобщиться к противодействию агрессии РФ.

 
 

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Темы: СШАРосcиямитинги
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