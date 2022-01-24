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Літак ДСНС доставив лікарів і донорські органи з Івано-Франківська до Києва

Понеділок, 24 січня 2022, 08:31
фото ДСНС

23 січня на запит Центру трансплант-координації при Міністерстві охорони здоров'я медичний літак ДСНС залучався для допомоги медикам, які брали участь в операціях з вилучення донорських органів у лікарнях західного регіону.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У неділю на світанку екіпаж літака ДСНС спочатку доправив до Івано-Франківська лікарів з Національного Інституту хірургії та трансплантологіїї ім. О.О. Шалімова та Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова для проведення операцій.

Після чого, за деякий час бригади медиків літаком ДСНС вилетіли до Києва із донорськими печінкою та ниркою для пацієнтів, які очікують на пересадку органів у столиці.

У ДСНС нагадують, що це стало можливим завдяки спільній ініціативі Міністерства внутрішніх справ та МОЗ України щодо створення Єдиного аеромедичного простору.

 

Українська правда
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