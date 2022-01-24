Літак ДСНС доставив лікарів і донорські органи з Івано-Франківська до Києва

23 січня на запит Центру трансплант-координації при Міністерстві охорони здоров'я медичний літак ДСНС залучався для допомоги медикам, які брали участь в операціях з вилучення донорських органів у лікарнях західного регіону.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У неділю на світанку екіпаж літака ДСНС спочатку доправив до Івано-Франківська лікарів з Національного Інституту хірургії та трансплантологіїї ім. О.О. Шалімова та Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова для проведення операцій.

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Після чого, за деякий час бригади медиків літаком ДСНС вилетіли до Києва із донорськими печінкою та ниркою для пацієнтів, які очікують на пересадку органів у столиці.

У ДСНС нагадують, що це стало можливим завдяки спільній ініціативі Міністерства внутрішніх справ та МОЗ України щодо створення Єдиного аеромедичного простору.