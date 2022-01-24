Самолет ГСЧС доставил врачей и донорские органы из Ивано-Франковска в Киев

23 января по запросу Центра трансплант-координации при Министерстве здравоохранения медицинский самолет ГСЧС привлекался для помощи медикам, участвовавшим в операциях по изъятию донорских органов в больницах западного региона.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В воскресенье на рассвете экипаж самолета ГСЧС сначала доставил в Ивано-Франковск врачей из Национального Института хирургии и трансплантологии им. О.О. Шалимова и Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова для проведения операций.

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После чего, через некоторое время бригады медиков самолетом ГСЧС вылетели в Киев с донорскими печенью и почкой для пациентов, ожидающих пересадку органов в столице.

В ГСЧС напоминают, что это стало возможным благодаря совместной инициативе Министерства внутренних дел и Минздрава Украины по созданию Единого аэромедицинского пространства.