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За добу неділі в Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих на ковід

Понеділок, 24 січня 2022, 07:41
За добу неділі в Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих на ковід

В Україні минулої доби зафіксували 12 915 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 2 430 осіб, 67 людей померли.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Деталі: Серед нових хворих 1 826дітей та 224медпрацівника.

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За минулу добу: госпіталізували 1 836 осіб, зафіксовано 67 летальних випадків, одужало 2 430 пацієнтів

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 870 370 осіб;
  • одужало – 3 585 338 осіб;
  • летальних випадків – 99 282;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.

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Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019
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