За добу неділі в Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих на ковід
Понеділок, 24 січня 2022, 08:41
В Україні минулої доби зафіксували 12 915 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 2 430 осіб, 67 людей померли.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я України
Деталі: Серед нових хворих 1 826дітей та 224медпрацівника.
За минулу добу: госпіталізували 1 836 осіб, зафіксовано 67 летальних випадків, одужало 2 430 пацієнтів
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 870 370 осіб;
- одужало – 3 585 338 осіб;
- летальних випадків – 99 282;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.
Українська правда