За добу неділі в Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих на ковід

В Україні минулої доби зафіксували 12 915 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 2 430 осіб, 67 людей померли.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Деталі: Серед нових хворих 1 826дітей та 224медпрацівника.

За минулу добу: госпіталізували 1 836 осіб, зафіксовано 67 летальних випадків, одужало 2 430 пацієнтів

За весь час пандемії в Україні: