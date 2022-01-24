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За сутки воскресенья в Украине обнаружили почти 13 тысяч новых больных ковидом

Понедельник, 24 января 2022, 07:41
За сутки воскресенья в Украине обнаружили почти 13 тысяч новых больных ковидом

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 915 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 430 человек, 67 людей умерли.

Источник: Министерство здравоохранения Украины

Детали: Среди новых больных 1826 детей и 224 медработника.

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За минувшие сутки: госпитализировали 1 836 человек, зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровело 2 430 пациентов

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 870 370 человек;
  • поправилось – 3 585 338 человек;
  • летальных исходов – 99 282;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 523 330.

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Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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