За сутки воскресенья в Украине обнаружили почти 13 тысяч новых больных ковидом
Понедельник, 24 января 2022, 07:41
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 915 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 430 человек, 67 людей умерли.
Источник: Министерство здравоохранения Украины
Детали: Среди новых больных 1826 детей и 224 медработника.
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За минувшие сутки: госпитализировали 1 836 человек, зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровело 2 430 пациентов
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 870 370 человек;
- поправилось – 3 585 338 человек;
- летальных исходов – 99 282;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 523 330.
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Украинская правда