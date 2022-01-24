За сутки воскресенья в Украине обнаружили почти 13 тысяч новых больных ковидом

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 915 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 430 человек, 67 людей умерли.

Источник: Министерство здравоохранения Украины

Детали: Среди новых больных 1826 детей и 224 медработника.

Реклама:

За минувшие сутки: госпитализировали 1 836 человек, зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровело 2 430 пациентов

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 870 370 человек;

поправилось – 3 585 338 человек;

летальных исходов – 99 282;

проведено ПЦР-тестирований – 17 523 330.