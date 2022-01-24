Рейтинг партій: "Європейська солідарність" вирвалася в лідери

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку отримала би "Європейська солідарність" – за неї готові віддати голоси 18,9% серед тих, хто визначився з вибором.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня

Дослівно КМІС: "Відносно найвищу підтримку має партія "Європейська солідарність", за яку проголосували б 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил".

Деталі: Далі йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки (вони формально "ділять" друге місце): "Слуга народу" (13,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Батьківщина" (13,7%) та "ОПЗЖ" (11,6%).

Також набирають понад 5% прохідного бар’єру "Розумна політика" Дмитра Разумкова (7,6%), "Сила і честь" Ігоря Смешка (7,4%) та "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%).

"Українську стратегію Гройсмана" підтримують 4,7%, Радикальну партію – 4,6%, "УДАР" – 4,5%.

Інфографіка КМІС

У інших партій – нижча підтримка.

Соціологи відзначають, що порівняно з груднем 2021 року підтримка партії "Європейська солідарність" статистично значущо зросла (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором).

Водночас, за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу" (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася.

Дослідження тривало 20-21 січня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.