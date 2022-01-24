Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рейтинг партій: "Європейська солідарність" вирвалася в лідери

Понеділок, 24 січня 2022, 09:08
Рейтинг партій: Європейська солідарність вирвалася в лідери
Петро Порошенко. Фото Дмитра Ларіна, УП

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку отримала би "Європейська солідарність" – за неї готові віддати голоси 18,9% серед тих, хто визначився з вибором.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня

Дослівно КМІС: "Відносно найвищу підтримку має партія "Європейська солідарність", за яку проголосували б 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил".

Реклама:

Деталі: Далі йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки (вони формально "ділять" друге місце): "Слуга народу" (13,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Батьківщина" (13,7%) та "ОПЗЖ" (11,6%).

Також набирають понад 5% прохідного бар’єру "Розумна політика" Дмитра Разумкова (7,6%), "Сила і честь" Ігоря Смешка (7,4%) та "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%).

"Українську стратегію Гройсмана" підтримують 4,7%, Радикальну партію – 4,6%, "УДАР" – 4,5%. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Інфографіка КМІС

У інших партій – нижча підтримка. 

Соціологи відзначають, що порівняно з груднем 2021 року підтримка партії "Європейська солідарність" статистично значущо зросла (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором).

Водночас, за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу" (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася.

Дослідження тривало 20-21 січня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей).  

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: виборипартіїсоціологіяПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
вибори
Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"
"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: