Рейтинг партий: "Европейская солидарность" вырвалась в лидеры

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время, то наибольшую поддержку получила бы "Европейская солидарность" – за нее готовы отдать голоса 18,9% среди определившихся с выбором.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января

Дословно КМИС: "Относительно самую высокую поддержку имеет партия "Европейская солидарность", за которую проголосовали бы 18,9% среди определившихся с выбором. Поддержка партии статистически значимо (более погрешности) превышает поддержку других политических сил".

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Детали: Далее идут три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности (они формально "делят" второе место): "Слуга народа" (13,7% среди определившихся с выбором), "Батькивщина" (13,7%) и ОПЗЖ (11,6%).

Также набирают более 5% проходного барьера "Разумная политика" Дмитрия Разумкова (7,6%), "Сила и честь" Игоря Смешко (7,4%) и "Наши" Евгения Мураева (5,5%).

"Украинскую стратегию Гройсмана" поддерживают 4,7%, Радикальную партию – 4,6%, УДАР ­– 4,5%.

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У других партий – более низкая поддержка.

Социологи отмечают, что по сравнению с декабрем 2021 года поддержка партии "Европейская солидарность" статистически значимо возросла (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором).

В то же время за этот период снизилась поддержка партии "Слуга народа" (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась.

Исследование проходило 20-21 января. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.