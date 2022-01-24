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Британія почала евакуювати частину співробітників посольства у Києві

Понеділок, 24 січня 2022, 09:55
Британія почала евакуювати частину співробітників посольства у Києві
фото: pixabay

Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть ВВС та Sky News.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що посольство Британії в Києві "залишається відкритим і продовжуватиме виконувати необхідну роботу".

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23 січня МЗС Британії оприлюднило заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні.

Там заявили, що мають в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що Росія хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України. 

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом РФ очільником уряду мав стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу "НАШ" Євген Мураєв.

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Британія минулого тижня відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Нагадаємо, Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін. 

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

Теми: Велика БританіяУкраїнаРосіязброя
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