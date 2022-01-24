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Британія почала евакуювати частину співробітників посольства у Києві

Понеділок, 24 січня 2022, 10:55
фото: pixabay

Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть ВВС та Sky News.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що посольство Британії в Києві "залишається відкритим і продовжуватиме виконувати необхідну роботу".

23 січня МЗС Британії оприлюднило заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні.

Там заявили, що мають в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що Росія хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України. 

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом РФ очільником уряду мав стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу "НАШ" Євген Мураєв.

Британія минулого тижня відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Нагадаємо, Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін. 

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

Теми: Велика БританіяУкраїнаРосіязброя
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