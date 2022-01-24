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Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве

Понедельник, 24 января 2022, 10:55
фото: pixabay

Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут ВВС и Sky News.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что посольство Британии в Киеве "остается открытым и будет продолжать выполнять необходимую работу".

23 января МИД Британии обнародовал заявление о раскрытом спецслужбами плане РФ по смене власти в Украине.

Там заявили, что располагают информацией, которая свидетельствует, что Россия хочет установить пророссийского руководителя в Киеве, рассматривая возможность вторжения и оккупации Украины.

Правительство Соединенного Королевства утверждает, что по плану РФ главой правительства должен стать бывший народный депутат, владелец пропагандистского телеканала "НАШ" Евгений Мураев.

Британия на прошлой неделе отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Напомним, Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Ранее сообщалось, что Германия также готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины.

Темы: ВеликобританияУкраинаРосcияоружие


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