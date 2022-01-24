Covid у Києві: нових випадків у три рази більше, ніж одужань

За добу 23 січня у столиці зареєстрували 464 нових випадки коронавірусу, 7 хворих померли, подолали вірус 134 людини.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 464 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 7 летальних випадків від вірусу, 134 подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 67 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (121), Оболонському (71) та в Подільському (52) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 37 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 353 224 підтверджених випадки коронавірусу, 8 444 хворих померли, подолали вірус 330 756 мешканців Києва.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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