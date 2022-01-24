Covid у Києві: нових випадків у три рази більше, ніж одужань
За добу 23 січня у столиці зареєстрували 464 нових випадки коронавірусу, 7 хворих померли, подолали вірус 134 людини.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "За добу 464 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 7 летальних випадків від вірусу, 134 подолали коронавірус".
Деталі: Серед нових хворих 67 дітей.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (121), Оболонському (71) та в Подільському (52) районах.
До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 37 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці 353 224 підтверджених випадки коронавірусу, 8 444 хворих померли, подолали вірус 330 756 мешканців Києва.
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