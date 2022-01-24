Covid в Киеве: новых случаев в три раза больше, чем выздоровлений

За сутки 23 января в столице зарегистрировали 464 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, преодолели вирус 134 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 464 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 7 летальных случаев от вируса, 134 преодолели коронавирус".

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Детали: Среди новых больных 67 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (121), Оболонском (71) и Подольском (52) районах.

В больницы столицы госпитализировали 26 больных коронавирусом и 37 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в столице 353 224 подтвержденных случая коронавируса, 8 444 больных умерли, преодолели вирус 330 756 жителей Киева.

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