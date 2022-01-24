Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid в Киеве: новых случаев в три раза больше, чем выздоровлений

Понедельник, 24 января 2022, 10:54
Фото КГГА

За сутки 23 января в столице зарегистрировали 464 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, преодолели вирус 134 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 464 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 7 летальных случаев от вируса, 134 преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных 67 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (121), Оболонском (71) и Подольском (52) районах.

В больницы столицы госпитализировали 26 больных коронавирусом и 37 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 353 224 подтвержденных случая коронавируса, 8 444 больных умерли, преодолели вирус 330 756 жителей Киева.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
Киев
Зам Кличко назвал подозрение политическим давлением. Прокуратура отрицает
ФЛП поскандалили с полицией: есть задержанные - СМИ
Тигипко обжаловал арест участка в центре Киева, где строится высотка
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...