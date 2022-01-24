Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Covid в Киеве: новых случаев в три раза больше, чем выздоровлений

Понедельник, 24 января 2022, 09:54
Covid в Киеве: новых случаев в три раза больше, чем выздоровлений
Фото КГГА

За сутки 23 января в столице зарегистрировали 464 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, преодолели вирус 134 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 464 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 7 летальных случаев от вируса, 134 преодолели коронавирус".

Реклама:

Детали: Среди новых больных 67 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (121), Оболонском (71) и Подольском (52) районах.

В больницы столицы госпитализировали 26 больных коронавирусом и 37 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

ВИДЕО ДНЯ

Всего с начала пандемии в столице 353 224 подтвержденных случая коронавируса, 8 444 больных умерли, преодолели вирус 330 756 жителей Киева.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Блинкен в Киеве поел в McDonald's вместе с Кулебой
В "Киевгазе" разъяснили ситуацию с прекращением газоснабжения 70 домам в Киеве
Блинкен почтил павших защитников на Берковецком кладбище в Киеве
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: