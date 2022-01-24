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Від столичного бізнесмена насильством вимагали 1 млн доларів неіснуючого боргу

Понеділок, 24 січня 2022, 10:21
Від столичного бізнесмена насильством вимагали 1 млн доларів неіснуючого боргу
фото поліції

Столичні правоохоронці затримали іноземця за вимагання у підприємця 1 мільйона доларів США неіснуючого боргу.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, поліція Києва, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Прокуратура звітує про викриття злочинної групи, учасники якої вимагали грошові кошти у сумі 1 млн доларів США із заподіянням тілесних ушкоджень потерпілому та погрозами насильством членам його сім’ї.

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Так, до поліції звернувся приватний підприємець, який повідомив про те, що група осіб вимагає від нього 1 000 000 доларів США неіснуючого боргу. Під час перемовин із зловмисниками останні неодноразово погрожували його життю та здоров’ю, у тому числі завдали потерпілому тілесних ушкоджень та погрожували розправою його близьким.

Під час здійснення протиправних дій зловмисники посилались на необхідність сплати вказаних коштів на користь злочинної спільноти, очолюваної одним зі "злодіїв у законі".

За даними СБУ, зловмисників координував так званий "злодій у законі" з Чеченської Республіки РФ і вони займалися рекетом великих бізнесменів.

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За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про "злодія в законі" Хусейна Ахмадова, на прізвисько "Хусейн слепой" (внесений до санкційного списку РНБО за номером 49)

За попередніми даними, до угруповання входили здебільшого іноземці, включаючи громадян РФ, уродженців країн Близького Сходу, а також етнічні українці.

У ході контролю над вчиненням злочину правоохоронці затримали одного з учасників злочинної групи – громадянина Грузії - після передачі йому першої частини грошових коштів у сумі 70 тисяч доларів США.

 

Фігурант призначив потерпілому зустріч у одному із ресторанів на бульварі Лесі Українки, де висунув йому вимогу негайно передати гроші, при цьому застосував фізичне насильство.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому" відразу після того, як потерпілий передав останньому кошти.

Наразі суд обрав затриманому безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення і затримання поплічників зловмисника. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: КиївпрокуратураполіціяСБУ
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