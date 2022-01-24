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От столичного бизнесмена насилием требовали 1 млн долларов несуществующего долга

Понедельник, 24 января 2022, 10:21
От столичного бизнесмена насилием требовали 1 млн долларов несуществующего долга

Столичные правоохранители задержали иностранца за вымогательство у предпринимателя 1 миллиона долларов США несуществующего долга.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, полиция Киева, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Прокуратура отчитывается о разоблачении преступной группы, участники которой требовали денежные средства в сумме 1 млн. долларов США с причинением телесных повреждений потерпевшему и угрозами насилием членам его семьи.

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Так, в полицию обратился частный предприниматель, сообщивший о том, что группа лиц требует от него 1 000 000 долларов США несуществующего долга. Во время переговоров со злоумышленниками последние неоднократно угрожали его жизни и здоровью, в том числе нанесли потерпевшему телесные повреждения и угрожали расправой его близким.

Во время совершения противоправных действий злоумышленники ссылались на необходимость уплаты указанных средств в пользу преступного сообщества, возглавляемого одним из "воров в законе".

По данным СБУ, злоумышленников координировал так называемый "вор в законе" из Чеченской Республики РФ и они занимались рэкетом крупных бизнесменов.

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По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет о "воре в законе" Хусейне Ахмадове, по прозвищу "Хусейн слепой" (внесен в санкционный список СНБО под номер 49)

По предварительномым данным, в группировку входили в основном иностранцы, включая граждан РФ, уроженцев стран Ближнего Востока, а также этнические украинцы.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали одного из участников преступной группы – гражданина Грузии – после передачи ему первой части денежных средств на сумму 70 тысяч долларов США.

 

Фигурант назначил потерпевшему встречу в одном из ресторанов на бульваре Леси Украинки, где потребовал немедленно передать деньги, при этом применил физическое насилие.

Правоохранители задержали злоумышленника с поличным сразу после того, как потерпевший передал последнему деньги.

В настоящее время суд избрал задержанному безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время принимаются меры, направленные на установку и задержание приспешников злоумышленника. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: КиевпрокуратураполицияСБУ
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