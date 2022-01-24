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Половина українців за дострокові вибори Ради і президента

Понеділок, 24 січня 2022, 11:30
Фото з сайту ВР

Понад половина українців підтримують проведення дострокових виборів Верховної Ради, майже половина опитаних – за перевибори президента.   

Джерелорезультати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня

Дослівно КМІС: "Проведення дострокових парламентських виборів підтримують 53,6% респондентів, не підтримують – 38,9%. Водночас вважають, що потрібно провести дострокові президентські вибори – 47,2%. Стільки ж респондентів (46,5%) не підтримують проведення дострокових президентських виборів". 

 
Інфографіка КМІС 

Деталі: Порівняно з кінцем листопада 2021 року кількість прихильників перевиборів дещо зросла – щодо Ради з 48,8% до 53,6%, щодо президента – з 43,9 до 47,2%. Водночас зменшилась кількість тих, хто не підтримує дострокові вибори парламенту (з 43,4% у листопаді 2021 року до 38,9 у січня) і президента (з 52,2% до 46,5%).

Дослідження тривало 20-21 січня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: соціологіяВерховна Радапрезидентвибори
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