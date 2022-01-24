Половина украинцев за досрочные выборы Рады и президента

Более половины украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Верховной Рады, почти половина опрошенных – за перевыборы президента.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января

Дословно КМИС: "Проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 53,6% респондентов, не поддерживают – 38,9%. В то же время считают, что нужно провести досрочные президентские выборы – 47,2%. Столько же респондентов (46,5%) не поддерживают проведение досрочных президентских выборов".

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инфографика КМИС

Детали: По сравнению с концом ноября 2021 года количество сторонников перевыборов немного возросло – относительно Рады с 48,8% до 53,6%, относительно президента – с 43,9 до 47,2%.

В то же время, уменьшилось количество тех, кто не поддерживает досрочные выборы парламента (с 43,4% в ноябре 2021 года до 38,9 в январе) и президента (с 52,2% до 46,5%).

Исследование проходило 20-21 января. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

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Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.