Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Половина украинцев за досрочные выборы Рады и президента

Понедельник, 24 января 2022, 11:30
Фото с сайта ВР

Более половины украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Верховной Рады, почти половина опрошенных – за перевыборы президента.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января

Дословно КМИС: "Проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 53,6% респондентов, не поддерживают – 38,9%. В то же время считают, что нужно провести досрочные президентские выборы – 47,2%. Столько же респондентов (46,5%) не поддерживают проведение досрочных президентских выборов". 

 
инфографика КМИС 

Детали: По сравнению с концом ноября 2021 года количество сторонников перевыборов немного возросло – относительно Рады с 48,8% до 53,6%, относительно президента – с 43,9 до 47,2%.

В то же время, уменьшилось количество тех, кто не поддерживает досрочные выборы парламента (с 43,4% в ноябре 2021 года до 38,9 в январе) и президента (с 52,2% до 46,5%). 

Исследование проходило 20-21 января. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: социологияВерховная Радапрезидентвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
социология
Рейтинг партий: "Европейская солидарность" вырвалась в лидеры
Президентский рейтинг: Зеленский и Порошенко идут нога в ногу
Украинцы стали меньше доверять социологам
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...