Українці переважно не хочуть, щоб Зеленський ішов на другий термін

Більше 60% українців не підтримують ідею того, щоб президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня

Деталі: Зокрема, 62,5% респондентів не підтримують, щоб Зеленський балотувався на другий термін, а 30,3% – підтримують.

З осені 2021 року відсоток тих, хто не підтримує другий термін Зеленського, виріс на 4%.

Водночас, думки українців щодо проведення дострокових президентських виборів розділилися майже 50% на 50%.

Так, 47,2% підтримують дострокові вибори президента, а 46,5% - не підтримують.

Дослідження тривало 20-21 січня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.