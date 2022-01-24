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Украинцы преимущественно не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок

Понедельник, 24 января 2022, 11:36
Владимир Зеленский ФОТО: ОП

Более 60% украинцев не поддерживают идею того, чтобы президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января

Детали: В частности, 62,5% респондентов не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок, а 30,3% – поддерживают.

 

С осени 2021 года процент тех, кто не поддерживает второй срок Зеленского, вырос на 4%.

В то же время, мнения украинцев о проведении досрочных президентских выборов разделились почти 50% на 50%.

В частности, 47,2% поддерживают досрочные выборы президента, а 46,5% - не поддерживают.

Исследование проходило 20-21 января. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвиборыопросрейтингпрезидент


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