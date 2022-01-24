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НАТО спрямовує додаткові кораблі й винищувачі на східний фланг через російську загрозу

Понеділок, 24 січня 2022, 10:41
НАТО спрямовує додаткові кораблі й винищувачі на східний фланг через російську загрозу
Фото Getty Images

Північноатлантичний альянс відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення оприлюднили 24 січня.

"Останніми днями декілька союзників робили оголошення щодо поточного або майбутнього розгортання. Данія направляє у Балтійське море фрегат і відправить чотири винищувачі F-16 до Литви для підтримки довгострокової місії НАТО з повітряного нагляду. Іспанія спрямовує кораблі до морських сил НАТО і розглядає варіант відправити винищувачі до Болгарії.

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Франція висловила готовність відправити війська до Румунії під командування НАТО. Нідерланди відправляють два винищувачі F-35 до Болгарії з квітня, щоб підтримати діяльність НАТО з повітряного нагляду у регіоні, та приводить у готовність корабель і наземні елементи для Сил реагування НАТО. США також повідомили, що розглядають варіанти збільшення військової присутності на східному флангу Альянсу", – деталізують у повідомленні.  

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО вживатиме усіх необхідних заходів для захисту усіх союзників, у тому числі шляхом посилення східного флангу.

"Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення безпекової ситуації, у тому числі шляхом посилення колективної оборони", – зазначив Єнс Столтенберг. 

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією ЗМІ, США розглядають можливість відправити на східний фланг НАТО від 1000 до 5000 військових, а також літаків і суден. Рішення має бути прийняте найближчим часом. 

Теми: НАТОРосія
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