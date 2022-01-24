Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАТО направляет корабли и истребители на восточный фланг из-за российской угрозы

Понедельник, 24 января 2022, 11:41
Фото Getty Images

Североатлантический альянс отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение обнародовано 24 января.

"В последние дни несколько союзников делали объявления о текущем или предстоящем развертывании. Дания направляет в Балтийское море фрегат и отправит четыре истребителя F-16 в Литву для поддержки долгосрочной миссии НАТО по воздушному надзору. Испания направляет корабли в морские силы НАТО и рассматривает вариант отправки в Болгарию.

Франция выразила готовность отправить войска в Румынию под командование НАТО. Нидерланды отправляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля, чтобы поддержать деятельность НАТО по воздушному надзору в регионе, и готовит корабль и наземные элементы для Сил реагирования НАТО. США также сообщили, что рассматривают варианты увеличения военного присутствия на восточном фланге Альянса", – детализируют в сообщении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО будет принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточного фланга.

"Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение ситуации в безопасности, в том числе путем усиления коллективной обороны", – отметил Йенс Столтенберг.

По информации СМИ, США рассматривают возможность отправить на восточный фланг НАТО от 1000 до 5000 военных, а также самолетов и судов. Решение должно быть принято в ближайшее время.

Темы: НАТОРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

ГБР: солдат Нацгвардии, расстрелявший караул, сам сдался правоохранителям

Трое раненых срочником в Днепре нацгвардейцев – в тяжелом состоянии

фотоСрочника, который убил 5 человек в Днепре, задержали

СБУ готовит базу для наложения санкции на канал Мураева – источники

Небывалый антирекорд: более 32 тысяч случаев Covid за сутки в Украине

фото, видеоСрочник расстрелял караул нацгвардейцев в Днепре – пятеро погибших

Все новости...
НАТО
Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу
Командующий ВМС Германии после заявлений об Украине лишился должности
Крым в России, уважение Путину, Украина не будет в НАТО: что заявил командующий ВМС Германии
Последние новости
12:43
Все школы Львова снова эвакуируют
12:42
В Беларуси признали экстремистским еще одно оппозиционное издание
12:18
Расстрел в Днепре: Зеленский ждет кадровых решений
12:17
Укрпочта закупит 17 тысяч банковских терминалов и анонсирует карту Укрпочта Банка
12:16
инфографика Молдаване, россияне и белорусы чаще всего ездили в Украину в прошлом году
12:02
ГБР: солдат Нацгвардии, расстрелявший караул, сам сдался правоохранителям
11:58
"Есть очень перспективный юань": Россия заявила, что не боится отключения от SWIFT
11:56
С апреля антибиотики будут отпускаться по е-рецепту. Инструкция от Минздрава, как его получить
11:41
Курс валют на 27 января: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:37
Трое раненых срочником в Днепре нацгвардейцев – в тяжелом состоянии
Все новости...