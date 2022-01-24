Поліцейські "фантоми" випустять на дороги цього тижня
Днями поліцейські автомобілі "фантоми" розпочнуть стежити за порядком на дорогах України.
Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі "Інтера", якого цитує пресслужба МВС
Пряма мова Монастирського: "Автомобіль "фантом" без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об’єктів одночасно. Система передаватиме інформацію — й порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості".
Деталі: За словами Монастирського, поліцейські автомобілі "фантоми" мають насамперед превентивну функцію.
Він зазначив, що автомобілі "фантоми" фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному, так і у зворотному.
МВС очікує, що ці "фантоми" покращать ситуацію на дорогах.
Передісторія: Юридична компанія Міллер оприлюднила номери чотирьох автівок-"фантомів": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Зазначається, що це Skoda Kodiaq сірого кольору.
У них є радари, які моніторитимуть одночасно до 50 цілей.
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