Полицейские "фантомы" выпустят на дороги на этой неделе

Днями полицейские автомобили "фантомы" начнут следить за порядком на дорогах Украины.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире "Интера", цитируемого пресс-службой МВД

Прямая речь Монастырского: "Автомобиль "фантом" без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию, и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости".

Детали: По словам Монастырского, полицейские автомобили "фантомы" имеют, прежде всего, превентивную функцию.

Он отметил, что автомобили "фантомы" будут фиксировать нарушение скоростного режима транспортными средствами в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном.

МВД ожидает, что эти "фантомы" улучшат ситуацию на дорогах.

Предыстория: Юридическая компания Миллер обнародовала номера четырех автомобилей-"фантомов": КА 0225 СВ, КА 2851 СЭ, КА 2896 СЭ, КА 2096 СЭ. Это Skoda Kodiaq серого цвета.

У них есть радары, которые мониторят одновременно до 50 целей.

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