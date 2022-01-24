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Прохолодно, подекуди мокрий сніг, попереду потепління – прогноз

Понеділок, 24 січня 2022, 12:21

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме холодна та волога повітряна маса, потепління очікується з четверга.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптик Наталія Діденко у Facebook

Деталі: Вночі 25 січня у західних областях без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 12-17° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (у Карпатах вночі 17-22°, вдень 6-11° морозу).

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На решті території невеликий сніг, лише у більшості північних областей без опадів; температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер північний із переходом у західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 5-7° морозу.

ВІДЕО ДНЯ

26 січня в Україні невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0° (у Карптах вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу); на решті території вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У столиці у середу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 1-3° морозу.

Пряма мова Діденко: "З четверга в Україну почне заходити тепліше повітря, знову температура повітря підвищиться до відлиги, все закапає і почне підтавати, разом із нашими головами та судинами). Найдовше протримаються морозними східні області України, проте вихідними й там стане тепліше.

Дивимося уважно на погоду, стежимо за свіжими прогнозами і довіряємо лише притомним і професійним джерелам. І це не лише погоди стосується.

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Теми: погода
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