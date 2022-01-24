Прохладно, местами мокрый снег, впереди потепление – прогноз

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодная и влажная воздушная масса, потепление ожидается к четвергу.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook



Детали: Ночью 25 января, в западных областях без осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 12-17° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (в Карпатах ночью 17-22°, днем 6-11° мороза).



На остальной территории небольшой снег, лишь в большинстве северных областей без осадков; температура ночью 8-13°, на юге и юго-востоке 4-9° мороза, днем 2-7° мороза. На дорогах страны местами гололедица.



Ветер северный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-10 м/с.



В Киеве во вторник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 5-7° мороза.

26 января в Украине небольшой снег. На дорогах местами гололедица.



Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура в западных областях ночью 1-6° мороза, днем около 0° ( в Карптах ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза); на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.



В столице в среду небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 1-3° мороза.

Прямая речь Диденко: "С четверга в Украину начнет заходить более теплый воздух, снова температура воздуха повысится до оттепели, все закапает и начнет подтаивать, вместе с нашими головами и сосудами. Дольше всего продержатся морозные восточные области Украины, однако выходными и там станет теплее.

Смотрим внимательно на погоду, следим за свежими прогнозами и доверяем только сознательным и профессиональным источникам. И это не только к погоде относится.