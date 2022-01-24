На суді проти РФ у Страсбурзі Україна доводить, що Донбас окупований з квітня 2014 року - інтерв'ю

На слуханнях у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) в рамках справи "Україна та Нідерланди проти Росії" українська сторона доводить, що окупація Донбасу розпочалася у квітні 2014 року.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми доводимо, що окупація, або ж юридичною термінологією - "ефективний контроль" РФ розпочався з квітня 2014 року. Числа немає. Є місяць", - сказав він.

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За його словами, існує великий масив доказів, який дозволяє говорити саме про квітень як місяць початку окупації.

"І на відміну від Криму, де ми можемо відштовхуватися від якоїсь певної дати, тут у нас є достатній масив доказів, де ми можемо стверджувати про квітень 2014 року, причому ця дата логічно пов’язана з поступовою окупацією територій Криму, а потім далі Донбас. Причому ефективний контроль або окупація змінювала з часом території, які перебували під контролем РФ, так само змінювалися в залежності від часу. І карта окупації так само змінювалася. Ми все це надаємо Європейському Суду і пояснюємо, де, коли і протягом якого часу був ефективний контроль РФ над окупованими територіями", - пояснив Малюська.

Нагадаємо, процес, який розпочинається 26 січня у Страсбурзі, об’єднує три скарги про порушення прав людини на окупованому Росією Донбасі і за обсягом доказів та кількістю порушень є наймасштабнішою справою, яку колись розглядав ЄСПЛ.

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У Мін’юсті прогнозують, що рішення ЄСПЛ за позовом України проти Росії у справі щодо Донбасу можна чекати за 2-2,5 роки після слухань, а фінальне рішення у справі щодо Криму - не раніше ніж через п'ять років.

Детальніше про справу - у статті Терабайти документів, свідки та гроші РФ. Як Україна доводить у ЄСПЛ контроль Росії на Донбасі.