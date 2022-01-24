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На суде против РФ в Страсбурге Украина доказывает, что Донбасс оккупирован с апреля 2014 года – интервью

Понедельник, 24 января 2022, 12:24

На слушаниях в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в рамках дела "Украина и Нидерланды против России" украинская сторона доказывает, что оккупация Донбасса началась в апреле 2014 года.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы доказываем, что оккупация, или по юридической терминологии - "эффективный контроль" РФ, началась с апреля 2014 года. Числа нет. Есть месяц", - сказал он.

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По его словам, есть большой массив доказательств, позволяющий говорить именно об апреле как месяце начала оккупации.

"И в отличие от Крыма, где мы можем отталкиваться от какой-то определенной даты, здесь у нас есть достаточный массив доказательств, где мы можем утверждать об апреле 2014 года, причем эта дата логически связана с постепенной оккупацией территорий Крыма, а затем Донбасса. Причем эффективный контроль, или оккупация, менял со временем территории, находившиеся под контролем РФ, так же менялись в зависимости от времени, и карта оккупации так же изменялась, мы все это представляем Европейскому Суду и объясняем, где, когда и в течение какого времени был эффективный контроль РФ над оккупированными территориями", - пояснил Малюська.

Напомним, процесс, который начинается 26 января в Страсбурге, объединяет три жалобы о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе и по объему доказательств и количеству нарушений является самым масштабным делом, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.

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В Минюсте прогнозируют, что решение ЕСПЧ по иску Украины против России по делу по Донбассу можно ожидать через 2-2,5 года после слушаний, а финальное решение в деле по Крыму - не ранее чем через пять лет.

Подробнее о деле - в статье Терабайты документов, свидетели и деньги РФ. Как Украина доказывает в ЕСПЧ контроль России на Донбассе.

Темы: судДонбассЕвропа
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