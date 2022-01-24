Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща приєдналася до країн, які не планують евакуації дипломатів з України

Понеділок, 24 січня 2022, 12:35
Польща приєдналася до країн, які не планують евакуації дипломатів з України
Фото pixabay.com

Польща наразі не планує евакуювати з України родини польських дипломатів.

Про це агентству PAP заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, повідомляє "Європейська правда".

"На даний момент не планується евакуація сімей польських дипломатів з України", – сказав він.

Реклама:

За словами Яблонського, міністерство "уважно стежить за ситуацією" в Україні.

Варто зазначити, що у Польщі серед іншого є генконсульство у Харкові.

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, про відсутність намірів вивозити дипломатів з України заявили в Латвії, Чехії, Естонії, Данії.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

"Ми не плануємо робити те саме, що і США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Доки тривають переговори (з Росією, – ред.), я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну", – сказав Боррель.

Нагадаємо, Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін. 

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

Велика Британія також відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

Теми: ПольщаУкраїнадипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Польща
У Польщі знята з виборів кандидатка перепросила у Путіна, що назвала його злочинцем
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: