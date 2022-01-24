Польша присоединилась к странам, не планирующим эвакуацию дипломатов из Украины

Польша не планирует эвакуировать из Украины семьи польских дипломатов.

Об этом агентству PAP заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает "Европейская правда".

"На данный момент не планируется эвакуация семей польских дипломатов из Украины", – сказал он.

По словам Яблонского, министерство "внимательно следит за ситуацией" в Украине.

Следует отметить, что у Польши среди прочего есть генконсульство в Харькове.

Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены последовать примеру США и Британии и эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве.

В частности, об отсутствии намерений вывозить дипломатов из Украины заявили в Латвии, Чехии, Эстонии, Дании.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

"Мы не планируем делать то же, что и США, поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин. Пока продолжаются переговоры (с Россией. – Ред.), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", – сказал Боррель.

Напомним, Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Ранее сообщалось, что Германия также готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины.

Великобритания также отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на "возрастающую угрозу" со стороны России.