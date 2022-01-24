Влетіли у вантажівку: у ДТП під Києвом загинули 4 людини
Понеділок, 24 січня 2022, 12:40
За 30 кілометрів від Києва легкова автівка влетіла у вантажівку – загинули 4 людини.
Джерело: поліція Київщини
Деталі: 24 січня о 8:20 в селищі Калинівка Фастівського району, на автодорозі "Київ-Одеса" 37-річний водій автомобіля "Daewoo" не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою "Мercedes-Benz", яка знаходилася на узбіччі дороги.
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Водій легкового автомобіля та 3 його пасажири загинули.
На місці працюють слідчі.
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Українська правда