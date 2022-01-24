Влетели в грузовик: в ДТП под Киевом погибли 4 человека
Понедельник, 24 января 2022, 13:40
В 30 километрах от Киева легковой автомобиль влетел в грузовик – погибли 4 человека.
Источник: полиция Киевщины
Детали: 24 января в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса" 37-летний водитель автомобиля "Daewoo" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "Mercedes-Benz", который находился на обочине дороги.
Водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли.
На месте работают следователи.
Украинская правда