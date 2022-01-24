Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Влетели в грузовик: в ДТП под Киевом погибли 4 человека

Понедельник, 24 января 2022, 13:40

В 30 километрах от Киева легковой автомобиль влетел в грузовик – погибли 4 человека.

Источник: полиция Киевщины

Детали: 24 января в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса" 37-летний водитель автомобиля "Daewoo" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "Mercedes-Benz", который находился на обочине дороги.

Водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли.

На месте работают следователи.

 

Украинская правда
Темы: Киевская областьДТПполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
Киевская область
За 2021 год в Киеве и пригороде появились более 55 тысяч квартир
Мужчина утонул во время купания в Киевской области
В Киеве объявили штормовое предупреждение: уровень опасности – оранжевый
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...