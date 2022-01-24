Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС пригрозив Росії масштабними наслідками за військову агресію проти України

Понеділок, 24 січня 2022, 13:07
ЄС пригрозив Росії масштабними наслідками за військову агресію проти України
ФОТО з САЙТу КРЕМЛЯ

Рада ЄС заявила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо європейської безпеки, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Рада ЄС засудила продовження агресивних дій і загроз Росії проти України, а також закликала Росію до деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивного діалогу через створені міжнародні механізми.

Реклама:

"Як заявили глави держав і урядів ЄС на засіданні Європейської ради в грудні 2021 року, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки та потягне за собою серйозні витрати", - нагадали в Раді ЄС.

"ЄС підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших партнерів зі Східного сусідства в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, і закликає Росію відновити конструктивну участь в існуючих міжнародних структурах для сталого та мирного вирішення конфліктів", - йдеться у висновках.

Рада ЄС, також підтвердила єдиний підхід та поточну міцну співпрацю та координацію зі Сполученими Штатами, НАТО, Україною та іншими країнами-партнерами.

ВІДЕО ДНЯ

Також міністри наголосили на важливості подальшого посилення стійкості та можливостей реагування ЄС та його близьких партнерів, у тому числі щодо протидії кібератакам та гібридним атакам, іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанням, включаючи дезінформацію.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги.

Теми: ЄСРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
ЄС
Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: