ЄС пригрозив Росії масштабними наслідками за військову агресію проти України

Рада ЄС заявила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо європейської безпеки, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Рада ЄС засудила продовження агресивних дій і загроз Росії проти України, а також закликала Росію до деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивного діалогу через створені міжнародні механізми.

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"Як заявили глави держав і урядів ЄС на засіданні Європейської ради в грудні 2021 року, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки та потягне за собою серйозні витрати", - нагадали в Раді ЄС.

"ЄС підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших партнерів зі Східного сусідства в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, і закликає Росію відновити конструктивну участь в існуючих міжнародних структурах для сталого та мирного вирішення конфліктів", - йдеться у висновках.

Рада ЄС, також підтвердила єдиний підхід та поточну міцну співпрацю та координацію зі Сполученими Штатами, НАТО, Україною та іншими країнами-партнерами.

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Також міністри наголосили на важливості подальшого посилення стійкості та можливостей реагування ЄС та його близьких партнерів, у тому числі щодо протидії кібератакам та гібридним атакам, іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанням, включаючи дезінформацію.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги.