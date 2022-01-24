ЕС пригрозил России масштабными последствиями за военную агрессию против Украины

Совет ЕС заявил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС по европейской безопасности, сообщает "Европейская правда".

В частности, Совет ЕС осудил продолжение агрессивных действий и угроз России против Украины, а также призвал Россию к деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному диалогу через созданные международные механизмы.

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"Как заявили главы государств и правительств ЕС на заседании Европейского совета в декабре 2021 года, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет серьезные потери", - напомнили в Совете ЕС.

"ЕС подтверждает свою непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и других партнеров из Восточного соседства в пределах их международно признанных границ, и призывает Россию возобновить конструктивное участие в существующих международных структурах для устойчивого и мирного разрешения конфликтов", - говорится в выводах.

Совет ЕС также подтвердил единый подход и текущее сотрудничество и координацию с Соединенными Штатами, НАТО, Украиной и другими странами-партнерами.

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Также министры отметили важность дальнейшего усиления устойчивости и возможностей реагирования ЕС и его близких партнеров, в том числе по противодействию кибератакам и гибридным атакам, иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам, включая дезинформацию.

Как сообщалось, Европейская комиссия предложила предоставить Украине 1,2 миллиарда евро экстренной макрофинансовой помощи.