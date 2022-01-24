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Зеленський закликав розвідку до дій на випередження

Понеділок, 24 січня 2022, 14:37
Володимир Зеленський. фото ОП

У привітанні зовнішній розвідці України президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі "настав час не лише ефективно стримувати, а й почати наступальні дії щодо відстоювання національних інтересів України".

Джерело: Зеленський, якого цитує Офіс президента

Пряма мова: "Сьогодні наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка".

Деталі: Зеленський наголосив: інформація щодо планів та дій ворога в усіх сферах є надійною запорукою для ухвалення своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях. Глава держави відзначив також важливість отримання правдивої інформації, щоб нею ніхто не маніпулював, і щоб Україну ніхто не використовував у своїх інтересах.

Президент відзначив роль СЗР у підготовці матеріалів з ключових аспектів безпеки, у супроводі переговорів у Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі, газовій проблематиці, питаннях "Північного потоку – 2", забезпеченні консолідованої підтримки України з боку міжнародної спільноти.

Пряма мова: "Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави".

Українська правда
Теми: Зеленськийрозвідкавійна
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