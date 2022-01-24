Зеленский призвал разведку к действиям на опережение

В приветствии внешней разведке Украины президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время "настало время не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия по отстаиванию национальных интересов Украины".

Источник: Зеленский, которого цитирует Офис президента

Прямая речь: "Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет именно эффективная разведка".

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Детали: Зеленский подчеркнул: информация о планах и действиях врага во всех сферах является надежным залогом принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях. Глава государства отметил также важность получения правдивой информации, чтобы ею никто не манипулировал и чтобы Украину никто не использовал в своих интересах.

Президент отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах "Северного потока – 2", обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

Прямая речь: "Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. Вы имеете опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства".