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Курортні грецькі острови Міконос і Санторіні засипало снігом вперше за десятиліття

Понеділок, 24 січня 2022, 14:39
Фото Greek Reporter

Грецькі острови з неділі вкриті снігом. Місцеві жителі розповідають, що востаннє така кількість снігу випадала десятиліття тому.

Про це пише Greek Reporter, повідомляє "Європейська правда".

Відомі курортні острови Міконос, Санторіні та інші острови архіпелагу Кіклади в південній частині Егейського моря опинилися під снігом після приходу шторму "Елпіс", який також приніс негоду на материк.

Сильний снігопад спричинив багато проблем на островах, які не мають інфраструктури, щоб впоратися з такими погодними явищами. 

 
Фото Greek Reporter

На острові Наксос багато гірських сіл були відрізані від решти острова, незважаючи на постійні зусилля снігоочисних машин утримувати дороги відкритими. Через негоду на островах на два дні закрили школи.

Температура нижче нуля та снігопади спостерігалися у понеділок у багатьох частинах країни, включаючи столицю Афіни. Рух вантажівок на автомагістралі Афіни-Ламія заборонили через небезпечні погодні умови.

Теми: Греціяклімат
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