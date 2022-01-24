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Греческие курортные острова Миконос и Санторини засыпали снегом впервые за десятилетие

Понедельник, 24 января 2022, 13:39
Греческие курортные острова Миконос и Санторини засыпали снегом впервые за десятилетие
Фото Greek Reporter

Греческие острова с воскресенья покрыты снегом. Местные жители рассказывают, что последний раз такое количество снега выпадало десятилетие назад.

Об этом пишет Greek Reporter, сообщает "Европейская правда".

Известные курортные острова Миконос, Санторини и другие острова архипелага Киклады в южной части Эгейского моря оказались под снегом после прихода шторма "Элпис", также принесшего непогоду на материк.

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Сильный снегопад вызвал много проблем на островах, у которых нет инфраструктуры, чтобы справиться с такими погодными явлениями. 

 
Фото Greek Reporter

На острове Наксос многие горные деревни были отрезаны от остального острова, несмотря на постоянные усилия снегоочистительных машин удерживать дороги открытыми. Из-за непогоды на островах на два дня закрыли школы.

Температура ниже нуля и снегопады наблюдались в понедельник во многих частях страны, включая столицу Афины. Движение грузовиков на автомагистрали Афины-Ламия запретили из-за опасных погодных условий.

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Темы: Грецияклимат
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