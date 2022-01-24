Більшість українців проти переговорів Зеленського і Путіна тет-а-тет
58% українців вважають, що переговори з президентом Росії Володимиром Путіним варто вести лише за участі іноземних партнерів.
Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня
Дослівно КМІС: "Більшість респондентів – 58% – вважають, що переговори з Володимиром Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Вважають прямі переговори Володимира Зеленського і Володимира Путіна дієвим способом досягнення миру – 27,3% респондентів".
Деталі: Соціологи відзначають, що ситуація порівняно з груднем 2021 року не змінилася.
Дослідження тривало 20-21 січня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей).
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.