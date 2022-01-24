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Більшість українців проти переговорів Зеленського і Путіна тет-а-тет

Понеділок, 24 січня 2022, 14:10
Більшість українців проти переговорів Зеленського і Путіна тет-а-тет
Володимир Зеленський і Володимир Путін 9 грудня 2019 року у Парижі. Фото AFP via Getty Images

58% українців вважають, що переговори з президентом Росії Володимиром Путіним варто вести лише за участі іноземних партнерів.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня

Дослівно КМІС: "Більшість респондентів – 58% – вважають, що переговори з Володимиром Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Вважають прямі переговори Володимира Зеленського і Володимира Путіна дієвим способом досягнення миру – 27,3% респондентів". 

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Інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи відзначають, що ситуація порівняно з груднем 2021 року не змінилася.

Дослідження тривало 20-21 січня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ЗеленськийПутінсоціологія
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