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Большинство украинцев против переговоров Зеленского и Путина тет-а-тет

Понедельник, 24 января 2022, 14:10
Большинство украинцев против переговоров Зеленского и Путина тет-а-тет
Владимир Зеленский и Владимир Путин 9 декабря 2019 года в Париже. Фото AFP via Getty Images

58% украинцев считают, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным следует вести только с участием иностранных партнеров.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января

Дословно КМИС: "Большинство респондентов – 58% – считают, что переговоры с Владимиром Путиным следует вести только с участием западных партнеров. Считают прямые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина действенным способом достижения мира – 27,3% респондентов". 

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Инфографика КМИС 

Детали: Социологи отмечают, что ситуация по сравнению с декабрем 2021 года не изменилась.

Исследование проходило 20-21 января. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийПутинсоциология
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