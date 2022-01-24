Майже половина українців вважають вугільну справу проти Порошенка переслідуванням - опитування

49,5% опитаних КМІС українців вважають, що підписання обвинувачення п'ятому президентові України Петру Порошенку за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій на Донбасі є політичним переслідуванням.

Джерело: дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-21 січня

Деталі: Про вищвказану справу проти Порошенка принаймні щось знають 86,4% респондентів, з них вважають себе добре поінформованими – 33,1%.

При цьому, 49,5% респондентів вважають справу політичним переслідування проти 27,8%, які вважають результатом об’єктивного кримінального провадження. Крім цього, 46,1% не вірять у правдивість таких обвинувачень, у той час як вірять – 40,1%.

Соціологи вказують: чим більш поінформовані респонденти про справу, тим більше серед них, хто вважає справу політичним переслідуванням і не вірять у правдивість звинувачень. Так, серед добре поінформованих респондентів 57,8% вважають справу політичним переслідуванням і 51,9% не вірять у правдивість звинувачень.

Довідково: Впродовж 20-21 січня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) соціологи опитали 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.