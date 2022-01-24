Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти половина украинцев считают угольное дело против Порошенко преследованием

Понедельник, 24 января 2022, 14:35
Почти половина украинцев считают угольное дело против Порошенко преследованием
Петро Порошенко. фото УП

49,5% опрошенных КМИС украинцев считают, что подписание обвинения пятому президенту Украины Петру Порошенко по статьям о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций на Донбассе являются политическим преследованием.

Источник: данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января

 

Детали: О вышеуказанном деле против Порошенко, по крайней мере, что-то знают 86,4% респондентов, из них считают себя хорошо информированными – 33,1%.

Реклама:

При этом 49,5% респондентов считают дело политическим преследование против 27,8%, которые считают результатом объективного уголовного производства. Кроме того, 46,1% не верят в правдивость таких обвинений, в то время как верят – 40,1%.

Социологи указывают: чем более информированны респонденты о деле, тем больше среди них, кто считает дело политическим преследованием и не верят в правдивость обвинений. Так, среди хорошо информированных респондентов 57,8% считают дело политическим преследованием и 51,9% не верят в правдивость обвинений.

 

Справка: В течение 20-21 января 2022 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) социологи опросили 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР).

ВИДЕО ДНЯ

Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Темы: Порошенкогосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: