Почти половина украинцев считают угольное дело против Порошенко преследованием

49,5% опрошенных КМИС украинцев считают, что подписание обвинения пятому президенту Украины Петру Порошенко по статьям о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций на Донбассе являются политическим преследованием.

Источник: данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января

Детали: О вышеуказанном деле против Порошенко, по крайней мере, что-то знают 86,4% респондентов, из них считают себя хорошо информированными – 33,1%.

При этом 49,5% респондентов считают дело политическим преследование против 27,8%, которые считают результатом объективного уголовного производства. Кроме того, 46,1% не верят в правдивость таких обвинений, в то время как верят – 40,1%.

Социологи указывают: чем более информированны респонденты о деле, тем больше среди них, кто считает дело политическим преследованием и не верят в правдивость обвинений. Так, среди хорошо информированных респондентов 57,8% считают дело политическим преследованием и 51,9% не верят в правдивость обвинений.

Справка: В течение 20-21 января 2022 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) социологи опросили 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.