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Більше половини українців не вірять, що Зеленський захистить Україну

Понеділок, 24 січня 2022, 14:38
Більше половини українців не вірять, що Зеленський захистить Україну
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОПУ

Понад 50% українців не вірять, що президент Володимир Зеленський здатен буде ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач у разі російського вторгнення.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 20-21 січня

Деталі: Так, 53,1% респондентів вважають, що у разі вторгнення Росії Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач.

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Водночас, 31,9% опитаних вважають, що президент здатний ефективно спрацювати.

Соціологи відзначають, що за останній період упевненість дещо знизилася.

 

Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології 20-21 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

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Було опитано 1205 респондентів від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: ЗеленськийРосіязброяопитуваннясоціологія
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