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Более половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Понедельник, 24 января 2022, 15:38
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОПУ

Более 50% украинцев не верят, что президент Владимир Зеленский способен эффективно сработать как верховный главнокомандующий в случае российского вторжения.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 20-21 января

Детали: В частности, 53,1% респондентов считают, что в случае вторжения России Зеленский не способен будет эффективно сработать как верховный главнокомандующий.

В то же время 31,9% опрошенных считают, что президент способен эффективно сработать.

Социологи отмечают, что за последний период уверенность несколько снизилась.

 

Исследование провел Киевский международный институт социологии 20-21 января 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров.

Было опрошено 1205 респондентов от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей , близких к 5%

Украинская правда
Темы: ЗеленскийРосcияоружиеопроссоциология


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