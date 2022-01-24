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Майже половина українців бачать реальну загрозу вторгнення РФ, проте так було і раніше

Понеділок, 24 січня 2022, 15:22
Майже половина українців бачать реальну загрозу вторгнення РФ, проте так було і раніше

Майже половина опитаних українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії в Україну, проте цей показник майже не змінився з кінця 2021 року.

Джерело: Результати опитування Київського міжнародного інститут соціології, проведене 20-21 січня 2022 року

Деталі: 48,1% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Водночас 39,1% вважають, що вторгнення не буде.

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Порівняно з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.

 
скріншот

Також більшість респондентів – 56,5% – вважають "недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії".

Вважають зусилля достатніми – 29,2%. Порівняно з серединою грудня 2021 року ситуація також практично не змінилася.

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Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: Росія
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