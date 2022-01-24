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Почти половина украинцев видят реальную угрозу вторжения РФ, однако так было и раньше

Понедельник, 24 января 2022, 16:22

Около половины опрошенных украинцев считают реальной угрозу вторжения России в Украину, однако этот показатель почти не изменился с конца 2021 года.

Источник: Результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января 2022 года

Подробности: 48,1% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. В то же время, 39,1% считают, что вторжения не будет.

По сравнению с серединой декабря 2021 ситуация практически не изменилась.

 
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Также большинство респондентов – 56,5% – считают "недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России".

Считают усилия достаточными – 29,2%. По сравнению с серединой декабря 2021 г. ситуация также практически не изменилась.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошены 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: Росcия


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