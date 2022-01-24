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"Терористи захопили заручників у літаку": СБУ провела навчання

Понеділок, 24 січня 2022, 16:29
фото СБУ

Служба безпеки України провела тактико-спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту "Антонов" у Київській області.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецпризначенці української спецслужби на навчаннях знешкодили умовних "терористів", які захопили літак з пасажирами та один з авіаційних об’єктів.

Вказано, що тренування проходили в умовах максимально наближених до реальних.

У заходах брали участь підрозділи СБУ, поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За легендою навчань, умовні "терористи" захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення. При цьому, їх "спільники" захопили диспетчерську вежу в аеропорту та висунули умови звільнення "потерпілих".

Після відпрацювання встановленого алгоритму дій, керівники оперативного штабу ухвалили рішення про здійснення силової фази. В ході її реалізації, правоохоронці знешкодили "зловмисників" та "звільнили" заручників.

Метою проведення тренувань стало вдосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та нейтралізації терористичних загроз, у тому числі на стратегічно важливих об’єктах критичної інфраструктури.

Українська правда
Теми: СБУтероризм
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